Calzona | “Napoli | questo è il mio sogno da bambino” Scelta anche l’abitazione

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di martedì 20 febbraio 2024)torna alda primo allenatore: “È unche si avvera, sono felice come un”.casa a Pozzuoli, dove ha già vissuto. CALCIO– “Se succede, sarò felice come un. Perché è unche si avvera“. Sono state queste le parole di Francescoquando ipotizzava un possibile ritorno alda primo allenatore. Ora quelè diventato realtà. Dopo la lunga gavetta da vice di Sarri, l’esperienza con Di Francesco e il ruolo di collaboratore di Spalletti, per il tecnico calabrese si sono aperte le porte della panchina azzurra. Una grande chance per mostrare il suo valore dopo una vita passata dietro le quinte. La parentesi vincente come ct della Slovacchia, ...