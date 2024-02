Calzona | «Hamsik arriva? Vediamo»

(Di martedì 20 febbraio 2024) Terminata la riunione trae De Laurentiis. Il nuovo allenatore del Napoli ha rilasciato qualche dichiarazione veloce all’uscita dell’Hotel Britannique. Le parole riportate dal giornalista Di Marzio. «Emozionato? Abbastanza. Se ho parlato con? Sempre.». Al momento l’ex centrocampista del Napoli non è intenzionato ad accettare nuovi ruoli oltre a quelli che ha già in Slovacchia. Cona Napoli non vedremo altro gioco all’infuori del 4-3-3 sarrita L’arrivo die Sinatti rappresenta l’ennesimo ritorno al passato di un ambiente (società, stampa e tifoseria) ormai incapace di guardare avanti, di proiettarsi nel futuro esplorando nuovi orizzonti e strade diverse ma ancora fermamente legato ai ricordi del recente passato. Si (ri)prendono ...

Napoli Hamsik: non sarà nello staff di Calzona, ma il futuro...: Marek Hamsik avrebbe detto di no all'ingresso nello staff di Calzona al Napoli, ma nel suo futuro potrebbe esserci un ruolo da dirigente Il Napoli di Calzona non vedrà il ritorno di Marek Hamsik. Come riportato dal Corriere dello Sport, De Laurentiis aveva offerto all'ex capitano e bandiera un ruolo nello staff del nuovo tecnico ...

