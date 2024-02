Calzona | «Credo che il problema del Napoli non sia fisico ma mentale»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 20 febbraio 2024) Il nuovo tecnico del, Francesco, dopo la lunga conferenza stampa, ha parlato anche ai microfoni di Sky Sport «Sono molto felice di essere qui» Cosa ha detto ai suoi calciatori? «Ho detto che bisogna guardare al presente e al futuro, quello che è stato non conta più. Poi a me piace questa filosofia. Oggi ho avuto una buona risposta dai ragazzi. Ho parlato poco perché non mi piace riempirgli la testa». Cosa le ha chiesto De Laurnetiis? «Il presidente è stato molto gentile, mi ha chiesto di fare il meglio possibile, di cercare di migliorare la situazione attuale. Ma io so bene quali sono gli obiettivi, non serviva che il presidente me lo dicesse. Se sono qui è perché cifortemente» Cosa chiede alla squadra? «Mi piace che la squadra giochi a calcio, loro lo sanno fare. Mi piace che giochi da squadra, che abbia ...