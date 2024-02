Calzona conferma che a Napoli non vedremo altro gioco all’infuori del 4-3-3 sarrita

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 20 febbraio 2024)che ilè incapace di guardare oltre il sarrismo e il 4-3-3 L’arrivo die Sinatti rappresenta l’ennesimo ritorno al passato di un ambiente (società, stampa e tifoseria) ormai incapace di guardare avanti, di proiettarsi nel futuro esplorando nuovi orizzonti e strade diverse ma ancora fermamente legato ai ricordi del recente passato. Si (ri)prendonoe Sinatti (entrambi per la terza volta!) con la speranza di ripristinare principi diche alnon riescono più da quasi un anno (per la precisione da Torino-0-4 dal 19 marzo 2023), come se non esistesse unmodo di fare calcio al di fuori di quello e con la speranza di riportare le lancette dell’orologio, anziché avanti, indietro ...