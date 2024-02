Calzona all’hotel Britannique | colloquio con la dirigenza | lo staff già andato via VIDEO

(Di martedì 20 febbraio 2024) È appena iniziata l’avventura di Francescoa Napoli. Il nuovo allenatore è già arrivato nella città partenopea. ORE 11:30 – Dopo circa due ore dicon Aurelio De Laurentiis e tutta lanapoletana, lodi Francescoha iniziato a lasciare l’hotel. Probabile che ora gli uomini che collaboreranno con il nuovo allenatore partenopeo, si dirigeranno verso l’SSC Napoli Konami Training Center di Castel Volturno. Lodiinizia a lasciare l’hotela Napoli – SpazioNapoli.itORE 8:30 – Spetterà a Francescola “mission impossibile” di far qualificare il Napoli alla prossima Champions League e di far arrivare più lontano possibile la Slovacchia ...

CN24 - Riunione fiume tra De Laurentiis, Calzona e staff al Britannique: le ultime: L'avventura di Francesco Calzona ed il suo staff alla guida del Napoli Calcio è ufficialmente iniziata stamattina. Il tecnico infatti è giunto molto presto all'Hotel Britannique, il cosiddetto quartiere generale del ...

Calzona, conferenza e presentazione nuovo allenatore Napoli: orario e dove vederla: Calzona debutterà in panchina mercoledì sera al Maradona per l'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Barcellona. Questa mattina l'arrivo all'Hotel Britannique con il suo staff: ...

Massimo Ugolini, l'eroe di giornata tra Stakanov e la sobrietà anglosassone: ...su Sky Sport dagli interventi di Massimo Ugolini appostato all'...dagli interventi di Massimo Ugolini appostato all'esterno dell'Hotel ...Laurentiis che usciva una volta completata l'operazione Calzona. ...