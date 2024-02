Caltanissetta | violenze in una casa per anziani Quattro gli arresti

(Di martedì 20 febbraio 2024) e la struttura posta sotto sequestro Questa mattina militari della Compagnia Carabinieri dihanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare che, nel corso delle indagini preliminari, sottopone ai domiciliaripersone residenti in città, di cui tre appartenenti al medesimo nucleo familiare, gravemente indiziati, a vario titolo, in ordine ai reati di sequestro di persona, esercizio abusivo della professione sanitaria e abbandono di incapaci, nei confronti diospiti di unadi riposo sita a. L’ordinanza, emessa nel corso delle indagini preliminari dal G.I.P. disu richiesta della Procura cittadina, trae origine da un’ampia e articolata attività investigativa, condotta a partire dal giugno del 2023 dalla Sezione Operativa del ...

Tutela dei più fragili: violenze in comunità alloggio di anziani, 4 arresti in Sicilia: ... in ordine ai reati di sequestro di persona, esercizio abusivo della professione sanitaria e abbandono di incapaci, nei confronti di anziani ospiti di una casa di riposo sita a Caltanissetta. L'...

Pioggia di ansiolitici al Cpr di Palazzo San Gervasio per rendere innocui i reclusi: A Milano intanto si verificano nuove proteste e violenze sui trattenuti nonostante il commissariamento, così come a Caltanissetta, dove la condizione di vita nelle strutture è insostenibile (un ...

Filippo Mosca, la madre denuncia: "Detenuto in Romania in condizioni inumane": Stando a quanto emerso, Mosca avrebbe subito violenze da parte di altri detenuti, rischiando di ... Filippo Mosca, invece, è un 29enne di Caltanissetta: da quasi nove mesi è nel carcere di Porta Alba di ...