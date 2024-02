Calenzano | verso le elezioni Gli appuntamenti con i candidati

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 20 febbraio 2024) Al via i laboratori per ‘costruire’ il programma di Maria Arena, candidata sindaco di Pd, Psi eFutura, per il prossimo mandato amministrativo. Il primo incontro, in programma giovedì 22 al circolo Arci di Carraia, sarà dedicato al tema, particolarmente sentito, della "Mobilità e sicurezza urbana" mentre il giovedì successivo all’Arci Aldo Ciabatti in via di Le Prata si discuterà di "Giovani, Sport, Cultura e Tempo libero. Martedì 5 marzo, invece, si parlerà di "Territorio e Ambiente" al Circolo Arci di Settimello e due giorni dopo all’Arci La Fogliaia di "Sanità, Sociale, Associazionismo". L’ultimo degli incontri già programmati si svolgerà invece mercoledì 13 marzo sul tema del Lavoro, Imprese, Turismo e Agricoltura (inizio delle serate alle 21). Presenterà, invece, già la propria proposta di programma elettorale, maturata dopo una serie di laboratori ...