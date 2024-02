Calendario Test MotoGP Lusail 2024 | orari 20 febbraio | programma | tv | streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 20 febbraio 2024) Oggi, martedì 20, secondo e ultimo giorno di(Qatar) per la classe. Sul circuito qatariano le squadre lavoreranno alacremente per definire gli assetti in vista dell’inizio del campionato del mondo, previsto proprio sul circuito nel deserto. Un day-2 che si preannuncia importante in relazione al materiale da provare per i singoli team. Nel primo giorno Aprilia e Ducati si sono messe particolarmente in evidenza. La moto di Noale, in condizioni di poco grip sull’asfalto, ha confermato delle qualità che erano emerse anche l’anno passato. In questo modo, lo spagnolo Maverick Vinales ha messo in mostra una velocità invidiabile. Con il passare delle ore, la pista più gommata ha permesso alla Rossa di emergere. In questo modo, Francesco Bagnaia ha concluso in vetta alla graduatoria, a precedere ...