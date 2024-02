Calendario Mondiali indoor atletica Glasgow 2024 | programma | orari e diretta tv

(Di martedì 20 febbraio 2024) Ilcompleto deidileggera, inda venerdì 1 a domenica 3 marzo. Si preannuncia grande spettacolo sulla pista e sulle pedane della Emirates Arena della città scozzese. Il Mondiale sarà il primo vero test stagionale, in un’annata ricchissima di appuntamenti che culminerà con i Giochi Olimpici di Parigi. Di seguito, ildettagliato con date edeidileggera die le informazioni per seguire le gare. STREAMING E TV – Tutte le gare deidileggera di ...

Calzona, la Slovacchia: "Sì al Napoli a tempo ma sarà sempre a disposizione della Nazionale": In caso di promozione ai Mondiali del 2026, il contratto verrebbe automaticamente prorogato fino al ... durante le date dell'associazione delle squadre nazionali di calcio determinate dal calendario ...

Rai Sport HD - Sci Alpino, Pallavolo Coppa Italia e Calcio Femminile - Domenica 18 Febbraio 2024: I contenuti sono dettati dal calendario della serie A: anticipi del sabato, partite della domenica ...15 , avviene la replica del match di beach soccer tra Egitto e Italia , parte dei Mondiali 2024 di ...

Nuoto, Mondiali Doha 2024: Pilato miglior crono nei 50 rana, Paltrinieri fuori dalla finale dei 1500: TUTTI I RISULTATI, GIORNO PER GIORNO IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV TUTTI GLI ITALIANI IN GARA, GIORNO PER GIORNO MONDIALI, COME VEDERLI IN TV: LA PROGRAMMAZIONE DETTAGLIATA Buona prova ...