Caldoro | “La decisione del Tar? Una sconfitta per De Luca”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 20 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Una sonora“. E’ la sintesi di Stefano, capo dell’opposizione di centrodestra in Regione Campania dopo la pronunzia deldella Campania in merito al ricorso della Regione contro il ministero per le Politiche di Coesione sui Fondi di sviluppo e coesione. “La sentenza delCampania – spiega – ha respinto la richiesta della Regione di assegnazione immediata delle risorse in quanto manifestamente inammissibile. Era questo l’unico scopo (dichiarato!) del Presidente della Regione quando ha annunciato il ricorso. Nessuna vittoria, quindi, anzi è stata una”. “Concedere ben 45 giorni e successivamente disporre l’invio di un commissario ad acta, per un lungo lavoro istruttorio, sono – dice – per Deuna debacle”. “Per ragioni ...