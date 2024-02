Caldo record in arrivo | la data da segnare in rosso nel calendario | cosa sta per succedere?

Leggi tutta la notizia su eccellenzemeridionali

(Di martedì 20 febbraio 2024) Chi ha detto che l'inverno è finito? Preparati, perché le sorprese non mancano! Pensavamo che l'inverno fosse solo un lontano ricordo, ma ci sbagliavamo di g! Questa stagione ci ha riservato delle sorprese inaspettate e il meteo ha scombussolato tutti. Le temperature miti e primaverili hanno dominato il panorama, ma potrebbero arrivare dei cambiamenti epocali. Un inverno, quello di quest'anno, che sembra non voler farsi vedere, e la mancanza di freddo e gelo ha lasciato tutti a bocca aperta. Godere di temperature così piacevoli può sembrare un regalo, ma la mancanza di pioggia ha portato a un preoccupante deficit idrico, con le risorse idriche provenienti dalla neve in calo del 64%. Temperaturee allarme siccità Le giornate miti sono state la costante di questo inverno, con temperature ben al di sopra della media stagionale. L'aria ...