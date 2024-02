Calciomercato Milan | Moncada studia il colpo dal Real Madrid | nuovo Brahim Diaz

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di martedì 20 febbraio 2024) Il direttore dell’area tecnica Geoffreypensa già al prossimodel; piace un giocatore delIlinvernale delè stato privo di grandi colpi ma la dirigenza rossonera sta già cominciando a pensare alla prossima estate. L’obiettivo sarà potenziare la rosa a disposizione e secondo quanto riportato in Turchia da Sporx il direttore dell’area tecnica Geoffreystarebbe guardando in casa. Il giocatore che piace alè Arda Guler, talentuoso trequartista turco che sta facendo fatica a trovare spazio nella squadra di Carlo Ancelotti. Per lui in stagione appena tre presenze ne La Liga. Le sue doti tecniche non sono mai state messe in ...