Calciomercato Milan | ecco gli obiettivi per il 2024-25

(Di martedì 20 febbraio 2024) Glidelper quanto riguarda ilestivo dei rossoneri per la prossima stagione L’orizzonte delin questa stagione è piuttosto chiaro e la delusione per il passaggio a vuoto con il Monza cambia di poco lo scenario. Per restare in sella alla squadra, Stefano Pioli deve qualificarsi serenamente in Champions: il vantaggio sulla quinta è di 7 punti, se anche la Juve che è due gradini sopra il Diavolo non è tranquilla significa che un’occhiata alle spalle va data. A maggior ragione adesso che si affronterà subito l’Atalanta, l’occasione per rafforzare la propria posizione. Contemporaneamente, il focus deve essere sull’Europa League, obiettivo che va centrato, nonostante lo stesso allenatore abbia delimitato le possibilità, dando il ruolo di favoriti ad altre squadre. Ma questo è ...