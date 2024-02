Calciomercato Lecce | addio Dorgu Offerta da una big italiana

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di martedì 20 febbraio 2024)è fortemente richiesto da molte squadre. Chi vuole il classe 2004 giallorosso la prossima stagione? Patricksta facendo una buonissima stagione con il, e come accade in questi casi, le voci di un suo possibilenella prossima sessione disono all’ordine del giorno. Come riportato da Calcio, Corvino ha ricevuto una grandedal Milan: addirittura a doppia cifra. Staremo a vedere come si evolverà la situazione.