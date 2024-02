Calciomercato Juventus | decisione a sorpresa | Huijsen ha scelto

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di martedì 20 febbraio 2024) Il calciatore della Roma in prestito dallaha preso un’importantissimariguardante il suo futuro Deanè sicuramente tra i calciatori più chiacchierati del momento. Arrivato alla Roma a gennaio in prestito secco dalla, il classe 2005 ha segnato fin qui due gol in campionato contro Cagliari e Frosinone. Il giocatore, nato ad Amsterdam, avrebbe preso unafondamentale per il suo futuro calcistico. Secondo quanto riporta Marca, l’olandese avrebbedi rappresentare la nazionale della Spagna.si era trasferito nel territorio spagnolo quando aveva 5 anni, iniziando lì la sua carriera tra Costa Unida e Malaga, prima di spiccare il volo a Torino sponda. L’ipotetica prima convocazione ...