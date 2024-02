Calciomercato Fiorentina | altro colpo dalla Roma Ecco chi si tratta

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di martedì 20 febbraio 2024) Il club Viola inizia a muoversi in vista del prossimo mercato. Individuato unprofilo proveniente dai giallorossi L’asse diè sempre più caldo. Nella finestra di gennaio Andrea Belotti completava sul gong il suo passaggio in prestito in Viola, la soluzione migliore sia per lui che per entrambe le squadre. Si vedrà in estate se questo trasferimento diventerà definitivo. Prima bisognerà capire chi sarà il direttore sportivo delladopo l’addio di Pinto, ma come riporta La Repubblica non c’è stato solo Belotti nei pensieri dellaquesto inverno. Infatti, anche Zalewski rappresenta da tempo un pallino di Italiano. Dunque, in estate i due club si siederanno a tavolino per capire cosa fare.