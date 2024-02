Calcio | Vieri | ‘sono così triste amico | l’Inter deve vincere per Brehme’

(Di martedì 20 febbraio 2024) Roma, 20 feb. – (Adnkronos) – “Sono… Ora dobbiamoper lui”.su X Cristian, ex attaccante delnel giorno della scomparsa di Andreas Brehme, vincitore dello scudetto del 1989 in maglia nerazzurra.esorta anchea sconfiggere l’Atletico Madrid stasera nell’andata degli ottavi di finale di Champions League per dedicare la vittoria a Brehme. L'articoloWeb.

L'anno del lupo. Lele Adani ulula al 2024 e fa intendere che sta per tornare in scena dopo essersi trovato le valigie sul pianerottolo della Bobo Tv (ilgiornale)

Roma, 20 feb. - (Adnkronos) - "Sono così triste , amico ... Ora dobbiamo vincere per lui". così su X Cristian Vieri , ex attaccante del l'Inter nel ... ()

Adani con Ventola e Cassano: la foto su Instagram suggerisce il ritorno dopo la BoboTV e scatena i fan: ...è stata vissuta male da tantissimi fan che aspettavano la puntata della trasmissione con Bobo Vieri ... La BoboTv ha infatti rappresentato un punto di riferimento per tanti appassionati di calcio per ...

Aldo Agroppi non ha perso il vizio. Intervista all'ex giocatore e allenatore: ... e rimane, Lido Vieri, che è di Piombino come me e mi ha aiutato, più di qualsiasi altro, quando ... Con la Viola ho conosciuto da allenatore il calcio vero. In quella Fiorentina giocavano autentici ...

"Mi consegno alla giustizia": cosa c'è dietro alla provocazione di Adani: Un'opposizione al mainstream, al conformismo, portata avanti subito dopo l'addio a Sky Sport ma anche sulla Bobo Tv prima della clamorosa rottura con l'ex compagno (di squadra e non) Christian Vieri. ...