Calcio Uisp a 11 | Ritrovo Filetto di granito | Pozzuolo al settimo cielo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 20 febbraio 2024) La Spezia, 19 febbraio 2024 - Ilriesce a bloccare nientemeno che la capolista, una sorpresa nella sesta di ritorno del campionato calcistico a 11 curato dalla Legadella Spezia e della Valdimagra. Ma anche se frena nel Girone 1 il Valeriano Favaro Alinò, rimane ben distante l'Amatori Per Lucio, prima inseguitrice, strapazzata in casa del Gs. Con un classico 2-0 si sbarazza del Sesta Godano, la prima del Girone 2, l'Atletico Tresana 2010, che continua la sua corsa sempre seguito dall'Amatori Castelnuovo. Tutto stabile, invece, nel Girone 3, dove guida il Ceserano, corsaro tra le mura dell'ottimo Rangers Soliera, mentre non fatica la seconda, La Colomba 9.80, che vince a tavolino. Inoltre i risultati dl campionato Over 45 dia 7 che arriva alla quarta di andata. ...