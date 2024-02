Calcio | Uefa | ‘profondamente rattristati per la scomparsa di Brehme’

(Di martedì 20 febbraio 2024) Roma, 20 feb. – (Adnkronos) – “A nome dell’intera comunità calcistica europea, siamo profondamentenella notizia delladi Andreas Brehme”. Così l’sui suoi canali social. “Dopo aver segnato il gol della vittoria per la sua Germania nella finale dei Mondiali del 1990, ha vinto anche una Coppacon l’Inter nel 1991. I nostri pensieri sono con la sua famiglia e i suoi amici in questo triste momento”, aggiunge la Federeuropea. L'articoloWeb.

Secondo quanto emerge dall'” Uefa European club Finance and Investment Landscape”, lo studio che tiene conto dei quasi 700 club sotto il controllo ... (sportface)

Morto Andy Brehme, ex terzino dell'Inter dei record: Con l'Inter, all'epoca guidata da Trapattoni, vinse un campionato, una Supercoppa italiana e una Coppa Uefa nell'arco di un quadriennio. Podcast I SOLDI DEL CALCIO Podcast che spiega quel che c'è da ...

Morto Andreas Brehme, terzino dell'Inter dei record: ... ha vinto lo Scudetto del 1999, la Supercoppa italiana sempre nel 1989 e una Coppa Uefa nel 1991. ... La7.it - Lutto nel calcio europeo per la morte di Andreas Brehme , terzino sinistro tedesco che vinse ...

Calcio in lutto: è morto Brehme, l'eroe tedesco delle Notti Magiche: ... segnando l'epoca dell' Inter dei Tre Tedeschi alzando al cielo la Coppa Uefa , una SuperCoppa ... Oggi, 20 febbraio, il calcio piange uno dei suoi più grandi protagonisti, in lizza per il Pallone d'Oro ...