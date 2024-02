Calcio - promozione Un Castelnuovo a passo di record

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 20 febbraio 2024)in zona play-off e società e tifosi contenti. Intanto la bella sorpresa garfagnina è Gianluca Camaiani (foto), classe 2003, viareggino, all’ottavo gol in altrettante partite consecutive con la maglia gialloblu. Prima di lui, ilera di sette reti consecutive, di Edoardo Micchi, sempre in(2009-’10) sotto la guida del compianto trainer Roberto Fanani. "E’ stata una partita non facile – commenta l’allenatore Pisciotta – , contro una forte Pontremolese. Avevamo preparato bene la gara e la risposta in campo dei ragazzi è stata brillante. Sono orgoglioso di allenare un gruppo compatto, che dà tutto". "Un buon risultato – aggiunge il ds Moriconi – e sono contento anche per il bel gioco espresso, oltre che per i tre punti che ci fanno fare unavanti verso le zone alte". Infine il presidente ...