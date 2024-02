Calcio Napoli | ufficiale | Francesco Calzona è il nuovo allenatore

(Di martedì 20 febbraio 2024) L’ex vice di Maurizio Sarri sostituisce l’esonerato Walter Mazzarri sulla panchina del: l’esordio domani contro il Barcellona in Champions. Per il, una giornata surreale quella di ieri che si conclude in serata con l’addio a Walter Mazzarri e la panchina affidata a, attuale Ct della Slovacchia ed ex vice

Walter Mazzarri ai titoli di coda come tecnico del Napoli . Il presidente dei partenopei Aurelio De Laurentiis ha deciso per il secondo cambio in ... (ildenaro)

Napoli , 19 feb. – (Adnkronos) – Walter Mazzarri è in campo a Castel Volturno per dirige re quello che dovrebbe essere il suo ultimo allenamento alla ... (calcioweb.eu)

Napoli diretta Calzona nuovo allenatore: segui la prima giornata LIVE: Dopo l'esonero di Mazzarri comunicato ieri da De Laurentiis , il Napoli si è affidato a Calzona . Per il nuovo tecnico azzurro si tratta di un ritorno dopo le esperienze vissute da collaboratore di Sarri e Spalletti, tra l'altro a poche ore dall'importante sfida di ...

Moggi non ha dubbi: Calzona è il preludio del ritorno di Sarri a Napoli (Libero): Calzona è il terzo allenatore dopo la partenza di Giuntoli: potrebbe far supporre l'ennesimo colpo di scena di De Laurentiis Napoli 18/03/2018 - campionato di calcio serie A / Napoli - Genoa / foto Insidefoto/Image Sport nella foto: Maurizio Sarri Moggi non ha dubbi: Calzona è il preludio del ritorno di Sarri a Napoli. Lo scrive su Libero. Ecco le parole ...

