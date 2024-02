Calcio Napoli | il giorno di Calzona | primo allenamento per il nuovo tecnico

Il nuovo tecnico del Napoli Francesco Calzona ha tenuto in mattinata una lunga riunione con il presidente del club Aurelio De Laurentiis all’Hotel ... (ildenaro)

Calcio italiano: arresti e feriti raddoppiati nella stagione 2022 - 23, in crescita anche il razzismo (Gazzetta): Quest'anno nel match di calcio tra Napoli e Union Berlino : Di nuovo gli ultras tedeschi a Napoli dopo l'infausto precedente dello scorso anno con l'Eintracht Francoforte. Ieri c'è stata guerriglia ...

Il calcio d'antan di Mazzarri e Gattuso non tira più: ...è che entrambi affondano le loro radici - e le loro idee - in un calcio vecchio, da declinare al passato: più del 3 - 5 - 2 poterono le frasi fatte e i luoghi comuni. Primo: non prenderle. Il Napoli ...

Champions, Napoli - Barcellona: orario, formazioni, dove vederla in tv e in streaming: Il Napoli è pronto a immergersi in Champions League . I partenopei affronteranno il Barcellona nella gara d'andata degli gli ottavi di finale del torneo: al "Diego Armando Maradona" sarà calcio d'inizio ...