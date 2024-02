(Di martedì 20 febbraio 2024) L'esperto tecnico, ex ct della Costa d'Avorio, subentra in corsa a Gattuso(FRANCIA) - Jean-Luisè ildell'Olympique. Ad annunciarlo, il club francese sul suo sito Internet. Tecnico esperto sia a livello di club che di nazionali,, 70 anni, ha trasco

Il Marsiglia ha esonerato Gennaro Gattuso . Lo scrive L’Equipe. Dopo il già deludente pareggio contro lo Shakhtar Donetsk in Europa League, i ... (ildenaro)

Il tecnico aveva preso a settembre il posto del dimissionario Marcelino MARSIGLIA (FRANCIA) - Stanno per scorrere i titoli di coda sull'avventura ... (ilgiornaleditalia)

Il club: "Grazie a Gennaro e al suo staff per la grande professionalità dimostrata" MARSIGLIA (FRANCIA) - L'Olympique Marsiglia ha annunciato la ... (ilgiornaleditalia)

Calcio: Marsiglia. Gasset è il nuovo allenatore: L'esperto tecnico, ex ct della Costa d'Avorio, subentra in corsa a Gattuso MARSIGLIA (FRANCIA) - Jean - Luis Gasset è il nuovo allenatore dell'Olympique Marsiglia. Ad annunciarlo, il club francese sul suo sito Internet. Tecnico esperto sia a livello di club che di nazionali, Gasset, 70 anni, ha trascorso più di 30 anni su varie panchine del campionato ...

Gattuso esonerato dall'Olympique Marsiglia, è ufficiale: "L'Olympique Marsiglia annuncia la fine della collaborazione con Gennaro Gattuso". La squadra, dopo aver ringraziato "in modo particolare Gennaro e tutto il suo staff per l'investimento impeccabile e la grande ...

L'Olympique Marsiglia esonera Gattuso - blue News: Gennaro Gattuso non pi l allenatore del Marsiglia. Il 46enne stato esonerato due giorni dopo la sconfitta per 1 - 0 patita a Brest che lascia la societ solo al 9o posto, dopo un inizio di 2024 nel quale l OM non ancora riuscito a vincere un ...