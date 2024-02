Calcio | insulti razzisti per Leao sui social | il Milan lo difende

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 20 febbraio 2024)o, 20 feb. - (Adnkronos) - L'attaccante delRafaelnel mirino deisui, viene difesa dal club rossonero. Il portoghese ha postato in una storia su Instagram un attacco pieno diricevuto via: "Non ti riesco più a vedere, non ti riesco più a sopportare. Con te in campo divento razzista".ha risposto: "Sfortunatamente il mondo continua ad avere questo tipo di persone con la mente piccola". Ilsi è prontamente schierato in difesa del suo campione. "Rafa siamo con te. Nella nostra tifoseria e nelnon c'è spazio per il razzismo"