Calcio in lutto | muore l' ex terzino sinistro dell' Inter Andreas Brehme Nerazzurri con il lutto al braccio stasera contro l' Atletico

(Di martedì 20 febbraio 2024) Arò la fascia di sinistra del Meazza per anni e anni, difendendo i colori. E decise i Mondiali di Italia '90 realizzando undi rigore che spense i sogni'Argentina di Maradona. Si chiamava, per gli amici Andy, è vinse anche uno Scudetto a tinte nerazzurro con Trapattoni . Avrebbe compiuto 64 anni a novembre. Gli è stato fatale un arresto cardiaco nella sua casa...

