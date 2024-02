Calcio in lutto | è morto a 63 anni Andreas Brehme

(Di martedì 20 febbraio 2024) AGI - Èall'età di 63, terzino sinistro dell'Inter dei record di Trapattoni e campione del mondo con la Germania a Italia '90. Gli è stato fatale un arresto cardiaco nella sua casa di Monaco di Baviera: trasportato d'urgenza in ospedale, è deceduto poco dopo. Arrivato in nerazzurro insieme a Lothar Matthaeus nel 1987, vinse lo scudetto nel 1989, una Supercoppa Italiana e una Coppa Uefa nel 1991. Lascia la compagna Susanne Schaefer e due figli adulti avuti dal precedente matrimonio con Pilar. La squadra nerazzurra indosserà ilal braccio nel match con l'Atletico Madrid per ricordare il grande campione tedesco. #FCIM — Inter (@Inter) February 20, 2024 Con la nazionale tedescaè stato anche vicecampione del mondo nel 1986 e ...

