Calcio in lutto | è morto a 63 anni Andreas Brehme

Lutto nel mondo del calcio: è morto Andreas Brehme, aveva 63 anni. Giocò nell'Inter e nel Bayern Monaco

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 20 febbraio 2024) AGI - Un graveper l'Inter, per la Germania e per il: èall'età di 63, terzino sinistro dei nerazzurri nello scudetto dei record di Trapattoni e campione del mondo con la Germania a Italia '90. Gli è stato fatale un arresto cardiaco nella sua casa di Monaco di Baviera: trasportato d'urgenza in ospedale, è deceduto poco dopo. 'Andy' era arrivato in nerazzurro su segnalazione di Lothar Matthaeus, nel 1988, e a Milano vinse lo scudetto nel 1989, una Supercoppa Italiana e una Coppa Uefa nel 1991, collezionando 154 presenze, 12 gol e infiniti assist sfornati indifferentemente con entrambi i piedi. "Lo conosco da 20e ancora non so se e' destro o mancino", disse di lui Franz Beckenbauer, un altro calciatore simbolo della Germania ...