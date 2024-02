Calcio Eccellenza Base e Leon su di giri Muggiò torna a vincere

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 20 febbraio 2024) Solo lasorride nel girone A di. Lacrime amare e tanti gol sul groppone per Ardor Lazzate e Meda. S’interrompe dopo 113 giorni l’imbattibilità dei gialloblù di mister Fedele che incassano una severissima lezione dal Verbano. Giangaspero timbra il cartellino, ma non basta perché i padroni di casa ne fanno quattro. Playoff, ora, a meno 4 e nona posizione in classifica in coabitazione con lache continua il suo cammino da matricola rifilando un rotondo 3-0 all’Accademia Pavese. Chi invece è in sofferenza è il Meda checon le ossa rotte (e 5 reti subite) dalla trasferta contro la Calvairate. Basterà l’innesto in attacco dell’ex Legnano e Casatese Simone Crea (domenica in panchina) per invertire il trend? Nel girone B tutte approfittano della vittoria delladi sabato che ...