Calcio | Dean Huijsen pronto a indossare la maglia della Spagna

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 20 febbraio 2024)potrebbe ben presto vestire la. Il difensore attualmente in prestito alla Roma, ma di proprietàJuventus, è infatti vicino a sbrigare tutte le pratiche burocratiche per essere naturalizzato e poter cosìlaNazionale iberica. A riportare la notizia è Marca, secondo cui la la prima convocazione dovrebbe arrivare a marzo, quando l’Under 21 dovrà affrontare la Slovacchia e il Belgio. Hujisen, che è nato in Olanda ma dall’età di 5 anni si è trasferito con la famiglia ined è cresciuto in Andalucia, è da tempo nel radarfederazione locale e a quanto pare l’iter è già in fase avanzato. SportFace.