Calcio | compagna Brehme | ' morto improvvisamente | rispettate nostra privacy ' **

Andreas Brehme è morto: fu campione del mondo con la Germania e terzino dell'Inter di Trapattoni: Brehme lascia la compagna Susanne Schaefer e due figli adulti avuti dalla ex moglie Pilar. A ricordare il campione tedesco sono tutti coloro che gli hanno voluto bene, dai calciatori della nazionale ...

Calzona conferma che a Napoli non vedremo altro gioco all'infuori del 4 - 3 - 3 sarrita: ... come se non esistesse un altro modo di fare calcio al di fuori di quello e con la speranza di ... invece di guardare avanti, cerca ossessivamente una nuova compagna che sia la fotocopia di quella di ...

