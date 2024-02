Calcio | Calzone a Napoli | incontro con De Laurentiis e poi in campo In arrivo anche Hamsik? Vedremo

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 20 febbraio 2024) Il nuovo tecnico delFrancesco Calzona ha tenuto in mattinata una lunga riunione con il presidente del club Aurelio Deall’Hotel Britannique: è cominciata così l’avventura del terzo tecnico degli azzurri, attualmentect della nazionale slovacca di Lobotka che ha condotto alla qualificazione agli Europei. “Emozionato? Abbastanza, ma va tutto bene.arriva? Vediamo, lo sento sempre”. Queste, a Skysport24, le sue prime parole da neo allenatore del. L’ex vice di Sarri per tre anni in azzurro e nella prima stagione di Spalletti sarà poi per la prima volta inda allenatore azzurro dalle 14, quando comincerà il suo unico allenamento prima dell’andata degli ottavi di Champions League in programma domani sera al Maradona contro il Barcellona. Una sfida ...