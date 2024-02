Calcio | Bremer ricorda Brehme | ' eri l' idolo di mio papà | mi ha chiamato così per te'

(Di martedì 20 febbraio 2024) Roma, 20 feb. - (Adnkronos) - "Eri l'di mio, che ha voluto chiamarmi come te. Per me resterai sempre un esempio di sportività. Ciao Andy!".su Instagram il difensore della Juventus GleisonAndreas, ex terzino di Inter e Bayern Monaco, scomparso oggi all'età di 63 anni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 29? Riparte ora l’Inter con un lungo possesso palla. 27? Possesso palla ora della Juventus. 25? miracolo ... (oasport)

Il centrale bianconero: "Eravamo in partita, match con l'Inter deciso da un episodio" ROMA - "Dispiace perché eravamo in partita e ci abbiamo ... (ilgiornaleditalia)

Bremer e il legame con Brehme: 'Mi chiamo così perché mio padre...': TORINO - " Eri l'idolo di mio papà, che ha voluto chiamarmi come te: per me resterai sempre un esempio di sportività. Ciao Andy ". Così il difensore della Juventus , Gleison Bremer , ha reso omaggio sui social a Andy Brehme , morto questa notte a Monaco di Baviera all'età 63 anni. Il giocatore brasiliano ha postato, sul proprio profilo Instagram una foto che ritrae l'ex ...

Brehme: il saluto di Bremer, 'Eri l'idolo di mio papà': "Eri l'idolo di mio papà, che ha voluto chiamarmi come te: per me resterai sempre un esempio di sportività. Ciao Andy": attraverso una storia su Instagram, il calciatore della Juventus Gleison Bremer ha voluto dedicare un pensiero a Andy Brehme, scomparso a Monaco di Baviera a 63 anni. Il brasiliano ha postato una foto dell'ex calciatore con la Coppa del Mondo vinta con la Germania a Italia ...

Juventus, Koopmeiners vuole Madama: ecco come può arrivare: ...Il primo obiettivo della Juve è evitare un'asta con la Premier e con altre grandi del nostro calcio. ad oggi, giocherebbe così con Teun Koopmeiners: JUVENTUS (3 - 5 - 2): Szczesny; Gatti, Bremer, ...