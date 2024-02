Calcio a lutto | è morto Andreas Brehme | campione del mondo con la Germania

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 20 febbraio 2024) Ildelè a: èa 63 anni. Ad annunciarlo è stata la Bild. L’ex calciatore, vincitore dello scudetto con l’Inter nel 1989, sembra sia deceduto per arresto cardiaco.è stato ricoverato al pronto soccorso della clinica in Ziemssenstrasse vicino al suo appartamento, ma ogni aiuto è arrivato troppo tardi. Durante la sua carriera da giocatore, ha giocato per il Saarbrücken, il Kaiserslautern (dove in seguito è stato anche allenatore), il Bayern, l’Inter e il Real Saragozza è stato tra i protagonisti della vittoria della Coppa deldel 1990 con lalascia la compagna Susanne Schaefer e due figli adulti avuti dal matrimonio con Pilar. L'articolo ...