Calcio a 5 serie c Il blitz del Forlì profuma di salvezza

(Di martedì 20 febbraio 2024)C1. Obiettivo centrato. Nella 17ª giornata ilOleodinamica Forlivese ha avvicinato laimponendosi per 1-3 sul parquet della Rossoblù Imolese grazie ai gol di Salvatore, Giagnorio e Di Maio. Altri risultati: Villafontana Medicina-Rangone Montale 6-3, X Martiri Ferrara-Baraccaluga Piacenza 5-3, Equipo Crevalcore-Sassuolo 1-2, Rimini-Mernap Faenza 2-3, Aposa Bologna-DueG Parma 5-4. Classifica: Mernap Faenza, Villafontana Medicina 41; Sassuolo 37; X Martiri Ferrara 34; Equipo Crevalcore 31; Aposa Bologna 23;Oleodinamica Forlivese 21; DueG Parma 19; Baraccaluga Piacenza 18; Rossoblù Imolese, Montale 10; Rimini 7.C2. Due ko, nel 14° turno, per le forlivesi: Città del Rubicone-Santa Sofia 8-1 (Casetti), Santa Maria Nuova 1980-Inedit Rimini 4-5 (3 Zarri, Ghini). Classifica: ...

Napoli - Genoa 1 - 1: pagelle fantacalcio e highlights: Voti fantacalcio e highlights di Napoli - Genoa, gara valida per la venticinquesima giornata di Serie A 2023/2024: Frendrup è il migliore del match NAPOLI (4 - 3 - 3): Meret 6.5; Di Lorenzo 6.5, Rrahmani 6.5, Ostigard 6 (dal 1 st Natan 5), Mazzocchi 5.5 (dal 19 st Olivera 6); Anguissa 6, ...

Matteo Ridolfi, il 14enne che ha salvato la vita a un uomo grazie a un telefilm: Aveva visto quella mossa nella serie Doc. Matteo Ridolfi, 14enne di Colognola ai Colli in provincia di Verona, ha così deciso di ...andando in bici al campetto della scuola per andare a giocare a calcio ...