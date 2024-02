Caivano | rito immediato per i 7 minori coinvolti nello stupro

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 20 febbraio 2024) Il giudice Umberto Lucarelli del tribunale deidi Napoli ha accolto le richieste del pm Claudia De Luca e ha ordinato il giudizioper i settenegli stupri delle due cuginette di 10 e 12 anni a, in provincia di Napoli. Ai ragazzi, di cui due sono in comunità e gli altri in carcere, vengono contestati gli abusi aggravati e la produzione di video pedopornografici degli stessi. L'udienza è stata fissata per il 28 marzo. Entro 15 giorni i legali degli imputati possono richiedere ilabbreviato, ma la decisione finale spetta al giudice. Questa decisione segue gli esami probatori condotti sulle vittime lo scorso 19 e 22 gennaio in un ambiente protetto.