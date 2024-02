Cadavere di un uomo ritrovato sulla spiaggia | Scientifica al lavoro

A far scattare l'allarme i familiari che non riuscivano a mettersi in contatto con l' uomo da circa una settimana .Continua a leggere (fanpage)

AGI - Il cadavere di una persona è stato rinvenuto, questa mattina, a Sarno , nel Salernitano, in un fabbricato disabitato, non lontano dall'ospedale ... (agi)

Nell'autopsia del 79enne morto trovato un coltello nella ferita al ventre - Aostasera: ... per i primi rilievi, il riscontro esterno sul cadavere compiuto dal medico - legale aveva messo in ... Dopo aver sentito parenti e vicini, erano così stati sequestrati il garage e la casa in cui l'uomo ...

È stato ucciso in Spagna il disertore dell'esercito russo che era riuscito a fuggire in Ucraina a bordo di un elicottero: Un uomo trovato morto in Spagna la settimana scorsa è stato identificato come Maxim Kuzminov, un ex ... ma poi le impronte digitali del cadavere avevano permesso di ricondurlo a Kuzminov, che portava ...

Maksim Kuzminov: il mistero del pilota russo ucciso in Spagna (VIDEO): ...Lo scorso 14 febbraio media spagnoli hanno riferito del ritrovamento il giorno prima di un cadavere ... Fonti locali hanno detto che la vittima sarebbe 'un uomo di 33 anni di origini ucraine' residente ...