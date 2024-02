C mascHile Colombiera in crescita Ma il Sabazia passa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 20 febbraio 2024) VolleyEcoSavona 3 (23-25; 20-25; 25-18; 23-25) VOLLEY: Carli, Castagna, Iacopini Sinagra, Roffo,Tosi, libero Ruggeri. All. Carli C., vice Carli E.ECOSAVONA: Benguarab, Cerruti, Perhauz, Recchia, Scozzafava S., Scurzoni, Skoreiko, Suffia libero. All. Andreis Arbitri: Vascon e Portaccio AMEGLIA – Il Volleystrappa un set alEcoSavona, mettendolo in difficoltà anche nel primo e nel quarto parziale. "È stata una gara combattuta – commenta coach Carli – che ha divertito il numeroso pubblico presente. I ragazzi hanno confermato i recenti miglioramenti". Risultati: Albisola-Admo 3-0, Colombo-Finale 1-3, Savona-Chiavari 3-0, Imperia-S.Antonio 0-3. Classifica: Cus 32, Savona 30, Albisola e Finale 27, Admo 26, S.Antonio ...