Busta infilata nella posta Proiettile inviato a Centinaio | Tanta violenza contro di me

(Di martedì 20 febbraio 2024) Unaanonima senza francobollocassette delle lettere come avviene con alcune proposte commerciali. Ma in questo caso non c’era nessuna offerta, laconteneva un. Il vice presidente del Senato, Gian Marcofoto), lo ha trovato oggi rincasando per il pranzo. "Ho aperto la cassetta e ho notato subito un rigonfiamento- racconta il senatore leghista -. All’interno c’era una mia fotografia, un foglio con scritto “adesso sappiamo dove abiti“ e un". Un’intimidazione in perfetto stile mafioso che non si capisce a che cosa si possa riferire. Così come non si capisce di che calibro fosse il, l’esponente politico non lo sa ...