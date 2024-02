Bronzetti-Potapova | WTA 1000 Dubai | sedicesimi di finale | ultime e diretta TV

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 20 febbraio 2024) Questa mattina, con orario stimato per le 11 visto che sarà il terzo match sul campo numero 2, Luciaaffronta Anastasianella sfida valida per ididel torneo WTAdi. Dopo l’impresa compiuta dall’azzurra ai danni di Kasatkina, adesso spera di ripetersi anche contro la russa. Si prospetta un’altra sfida complicata e che vede l’avversaria come favorita sia per il posizionamento del ranking che per quanto riguarda i precedenti tra le due. Intanto però andiamo a vedere quali sono lenovità e dove seguire inil match, WTA, ...