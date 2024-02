Bronzetti-Potapova oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Wta Dubai 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 20 febbraio 2024) Luciase la vedrà contro Anastasianel secondo turno del WTA 1000 di, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città araba. Ripescata in tabellone come lucky loser, la giocatrice azzurra ha sconfitto in tre set la più quotata Kasatkina e sogna ora l’accesso al terzo turno. Sulla sua strada un’altra giocatrice russa, sempre in campo con i favori del pronostico, ovvero, che al debutto ha superato Zhu.ha perso entrambi i precedenti, ma sempre lottando (non a caso tutti e due sono finiti in tre set), perciò potrà sicuramente giocarsi le sue carte. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo(domenica 20 febbraio). Le due giocatrici ...