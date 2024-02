Brehme | Zenga | “Ciao Amico mio | non dovevi farmi questo”

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 20 febbraio 2024) Andyha sempre avuto l’Inter nel cuore. Merito dello scudetto dei record vinto nel 1989 e della Coppa Uefa del 1991. Oggi è morto a 63 a causa di un arresto cardiaco, ma le sue ultime storie Instagram prima di andarsene sono state proprio per i nerazzurri, impegnati nel match di Champions contro l’Atletico Madrid. Il club lo ha ricordato con un lungo messaggio ufficiale “FC Internazionale Milano e tutto il mondo Inter si uniscono al cordoglio per la scomparsa di Andrease, nel ricordarlo, abbracciano i suoi familiari. In ricordo del grande campione tedesco, che ha vestito i colori nerazzurri dal 1988 al 1992, l’Inter scenderà in campo questa sera con l’Atletico Madrid indossando il lutto al braccio” Il campione tedesco era molto legato all’Inter e infatti sui suoi social negli ultimi giorni c’erano tanti post legati proprio alla sfida di ...