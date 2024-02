Brehme | l’omaggio di Bremer | “Eri l’idolo di mio papà | mi chiamo così per te”

(Di martedì 20 febbraio 2024) “Eridi mio, che ha voluto chiamarmi come te: per me resterai sempre un esempio di sportività. Ciao Andy”. Con queste parole, in una storia su Instagram, il calciatore della Juventus Gleisonha voluto ricordare Andy, scomparso a Monaco di Baviera a 63 anni dopo un arresto cardiaco. Il brasiliano ha postato una foto dell’ex calciatore con la Coppa del Mondo vinta con la Germania a Italia ’90.è stato un difensore unico, come spiegato anche da Bergomi nel suo ricordo, capace di rivoluzionare l’interpretazione del ruolo di terzino sinistro. La sua classe è rimasta impressa nella memoria di tanti appassionati. Tra questi anche il padre di. “Scelse di chiamarmiin onore del tedesco...

