Brehme-Inter | i messaggi di Serena e Zenga | 'Ciao Shazzy'

Morto Andreas Brehme, terzino dell'Inter dei record: Ciao Andy, per sempre leggenda", così l'Inter ha salutato Brehme. "FC Internazionale Milano e tutto il mondo Inter si uniscono al cordoglio per la scomparsa di Andreas Brehme e, nel ricordarlo, ...

Lutto nel calcio, è morto Andreas Brehme: aveva 63 anni: È morto a 63 anni l'ex calciatore tedesco dell'Inter Andreas Brehme. Lo ha confermato la compagna Susanne Schaefer ai media tedeschi. Il calciatore campione del mondo con la Germania sarebbe morto per un arresto cardiaco. Chi era Brehme è stato ...

