Brehme | i messaggi di Zenga | Serena e Bergomi | 'Perdiamo una persona speciale nella nostra chat Inter-Trap'

Iniziano ad arrivare le prime reazioni dopo la notizia della Morte di Andy Brehme , ex terzino dell’ Inter scomparso oggi all’età di 63 anni a causa ... (calcioweb.eu)

Addio a Brehme, terzino dell'Inter dei record e campione del mondo: ...Milano e tutto il mondo Inter si uniscono al cordoglio per la scomparsa di Andreas Brehme e, nel ... Non sono mancati i messaggi dei suoi vecchi compagni di squadra in nerazzurro. Walter Zenga ha ...

Addio a Brehme, terzino dell'Inter dei record e campione del mondo: ...Milano e tutto il mondo Inter si uniscono al cordoglio per la scomparsa di Andreas Brehme e, nel ... Non sono mancati i messaggi dei suoi vecchi compagni di squadra in nerazzurro. Walter Zenga ha ...