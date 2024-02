Brehme | addio al terzino sinistro dell’Inter dei record VIDEO

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 20 febbraio 2024) Pubblicato il 20 Febbraio, 2024 “Con profonda tristezza che annuncio a nome della famiglia che il mio partner Andreasè morto improvvisamente e inaspettatamente durante la notte a seguito di un arresto cardiaco. Vi chiediamo di rispettare la nostra privacy in questo momento difficile e di astenervi dal fare domande”. Così Susanne Schaefer, la compagna di Andy. Il campione del mondo con la Germania a Italia 90 (aveva segnato il rigore vittoria contro l’Argentina) e iconadeidi Trapattoni (scudettato nel 1988-89), è morto stamattina per un arresto cardiaco. A Monaco, era stato ricoverato, così come riporta Bild, al pronto soccorso della clinica in Ziemssenstrasse vicino al suo appartamento, ma ogni aiuto è arrivato troppo tardi. Aveva 63 anni. Lascia la compagna e due ...