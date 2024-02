Brasile | rigettata richiesta Bolsonaro | sarà interrogato giovedì

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 20 febbraio 2024) Il giudice della Corte suprema federale brasiliana Alexandre de Moraes ha rigettato ladell'ex presidente Jairdi far slittare il suorio ed ha stabilito che la polizia federale mantenga la data della deposizione dell'ex capo di Stato, già fissata per22 febbraio. La convocazione rientra nel quadro dell'inchiesta sul tentativo di golpe, sfociato negli attacchi ai palazzi della democrazia a Brasilia, del gennaio 2023. "Non vi è alcun ostacolo a mantenere la data prevista, poiché gli avvocati dell'indagato hanno avuto pieno accesso agli atti", afferma De Moraes nella sua decisione, aggiungendo che non spetta a"scegliere la data e l'ora del suorio".