Boxe | Torneo di Qualificazione Olimpica Busto Arsizio 2024 | azzurri al lavoro ad Assisi

(Di martedì 20 febbraio 2024) Dal 3 all’11 marzola grandeinternazionale sarà di scena all’E-Work Arena di, dove avrà luogo ilMondiale di. I Giochi Europei di Cracovia 2023 hanno assegnato i primi pass del pugilato per le Olimpiadi di Parigi(Giordana Sorrentino 50 kg, Irma Testa 57 Kg, Salvatore Cavallaro 80 Kg e Aziz Abbes Mouhiidine 92 kg per l’Italia) e quella disarà una nuova importante tappa in vista dell’appuntamento più atteso. L’evento assegnerà infatti ben 49 pass olimpici (21 alle donne e 28 agli uomini) in 13 categorie di peso (7 maschili – 6 femminili), a fronte di circa 668 atleti partecipanti e provenienti da 114 paesi. Glisono al ...

