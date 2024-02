Borussia Dortmund | Sule | «Ecco cosa mi aspetto dalla partita con il PSV»

(Di martedì 20 febbraio 2024) Niklas, difensore del, ha parlato ai canali ufficiali della società in vista del match di Champions di stasera Niklas, difensore del, ha parlato ai canali ufficiali della società in vista del match di Champions di stasera.le sue dichiarazioni. PAROLE – «Queste sono le partite più divertenti. Penso di parlare a nome di tutti: sono i motivi per cui vuoi diventare un calciatore perché volevi diventare un calciatore: un ottavo di finale di Champions League. Non c’è niente di più grande di così. Tranne i quarti, le semifinali, la finale (ride ndr). Penso che ci sarà una bellissima atmosfera e non vediamo l’ora di giocare. Penso che non servano ulteriori spinte negli ottavi di Champions League. Se prendiamo il pullman ...

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra PSV e Borussia Dortmund , valevole per l’ andata degli ottavi di finale di Champions League ... (sportface)

Champions 2023/24 - Diretta Sky e NOW Ottavi #2 Andata: Palinsesto e Telecronisti: Alla stessa ora in campo anche PSV - Borussia Dortmund , live su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Entrambe le partite saranno visibili in contemporanea su Sky Sport 251 e in ...

Champions 2023/24 - Diretta Mediaset Infinity Ottavi Andata #2 (Inter - Atletico Madrid Canale 5): Non mancheranno immagini, highlights e gol dell'altro ottavo di finale in programma ' PSV Eindhoven - Borussia Dortmund '. Per non perdersi nemmeno un minuto dello spettacolo della Champions , altri ...

Schedina ottavi Champions pronostici del tipster Marco Merlina: Psv - Borussia Dortmund: X2 Un dato importante per questo scontro sono gli ultimi match tra queste 2 squadre, tutti conclusi con una NON vittoria del Psv. Napoli - Barcellona: GG Una partita ad alta ...