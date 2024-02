Borsa | Milano cauta con l' Europa | in rosso i future Usa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 20 febbraio 2024) Piazza Affari prosegue in cauto rialzo, al pari delle altre Borse europee, in attesa di carpire indicazioni sulla politica monetaria dai verbali della Fed e della Bce, che verranno pubblicati domani e giovedì, e dal dato finale sull'inflazione di gennaio dell'Eurozona, atteso sempre giovedì.e Londra salgono dello 0,1%, Parigi dello 0,2% mentre Francoforte si muove in controtendenza (-0,3%). Insu Wall Street, che riapre dopo il Presidential day, alla vigilia dell'attesissima trimestrale di Ndivia, in ribasso nel pre-marketing, mentre Discover Financial Services balza in scia all'acquisizione da parte di Capital One. I listini restano in apprensione anche per la salute della Cina, dove la banca centrale ha tagliato i tassi a cinque anni di 25 punti base allo scopo di dare un po' di ossigeno a un'economia in ...