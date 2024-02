Borsa | l' Europa si muove cauta a caccia di indizi sui tassi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 20 febbraio 2024) Le Borse europee si muovono caute, nonostante il taglio deida parte della banca centrale cinese e con gli investitori che temono non basterà a rilanciare la crescita economica. L'attenzione si concentra sul rapporto della Bce sui salari mentre si attendono nei prossimi giorni i verbali della Fed e l'inflazione dell'Eurozona. Sul fronte valutario l'euro scende a 1,0769 sul dollaro. L'indice stoxx 600 cede lo 0,3%. In calo Francoforte (-0,4%), Londra (-0,3%), Madrid (-0,1%) e Parigi (-0,05%). I principali listini europei sono appesantiti dal comparto immobiliare (-0,8%), da mesi in fibrillazione dopo le vicende cinesi. In calo l'informatica (-0,7%), il lusso (-0,7%) e le auto (-0,5%), quest'ultimo dopo i dati sulle vendite. Deboli le utility (-0,1%), con il prezzo del gas che gira in calo. Ad Amsterdam le quotazioni scendono dell'1,5% a 23,4 euro al megawattora. ...